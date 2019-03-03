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Азар – лише третій гравець Челсі, який забив більше 50 голів і віддав більше 50 асистів в АПЛ

18:39 86 Читать на русском
Азар – лише третій гравець Челсі, який забив більше 50 голів і віддав більше 50 асистів в АПЛ
Еден Азар / фото із соцмереж

Півзахисник Челсі Еден Азар допоміг своїй команді перемогти Фулхем в 29-у турі чемпіонату Англії.

Азар безпосередньо взяв участь у другому голі своєї команди, віддавши результативну передачу на Жоржінью.

Челсі обіграв Фулхем перед матчем з Динамо, перервавши жахливу серію на виїзді в АПЛ

Цей асист став для бельгійця 50-м за Челсі в АПЛ. Таким чином Еден став лише 3-м гравцем в історії "синіх", який досяг цієї позначки за кількістю голів (81) та результативних пасів. Раніше це вдавалося лише Френку Лемпарду та Дідьє Дрогба.

В нинішньому сезоні Азар провів за Челсі 27 матчів в чемпіонаті Англії, забивши 12 голів та віддавши 11 асистів.

Челсі намагається втримати Азара від переходу в Реал

Теги
Челсі Челсі Англія Френк Лемпард Френк Лемпард Дідьє Дрогба Дідьє Дрогба Еден Азар Еден Азар
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