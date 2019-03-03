Азар – лише третій гравець Челсі, який забив більше 50 голів і віддав більше 50 асистів в АПЛ

Україна — 19:00 2
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Карпати у дербі поступились Львову та втратили шанси на першу шістку УПЛ
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Челсі обіграв Фулхем перед матчем з Динамо, перервавши жахливу серію на виїзді в АПЛАнглія — 17:59 332
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Зоря у рідних стінах розгромила ВорсклуУкраїна — 15:52 5434
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Рамос проти Мессі – "це була кров на устах": звільнений з Реала тренер і екс-судді – за вилучення, або Помста за ЛеоІспанія — 15:15 4209
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Григорчук з Астаною здобув Суперкубок Казахстану, перемігши Кайрат – Есеола був вилученийСвіт — 14:39 958