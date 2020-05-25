АЗ вигадав хитрий план, щоб потрапити до Ліги чемпіонів – алкмаарці мають переконливий аргумент

Нідерландський АЗ Алкмаар не змирився із втратою чемпіонського титулу в Ередивізі та гарантованого місця в раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів у сезоні 2020/21.

Алкмаарці подали скаргу до УЄФА на підсумкову таблицю нідерландського чемпіонату, повідомляє Quote.

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В офіційному листі до союзу асоціацій АЗ висловив позицію щодо несправедливості розподілу місць в Ередивізі за різницею забитих і пропущених м'ячів. "Сирні фермери" вважають такий підхід суб'єктивним. Натомість алкмаарці пропонують підсумувати першість із врахування очних зустрічей. Раніше УЄФА надав національним чемпіонатам право завершувати сезон достроково, якщо підсумки будуть "об'єктивними, прозорими та спортивними".

До слова, Королівський футбольний союз Нідерландів раніше вирішив не оголошувати чемпіона за підсумками сезону 2019/20. Проте, оголосив Аякс командою, що фінішувала першою. Амстердамці випередили АЗ завдяки кращій різниці м'ячів. Однак, алкмаарці двічі здолали "аяксидів" упродовж чемпіонату (1:0, 2:0).

Відзначимо, що наразі Аякс від групового етапу ЛЧ відділяє один раунд легшої "кваліфікації чемпіонів", а АЗ доведеться подолати 3 етапи складнішої "кваліфікації ліг".

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