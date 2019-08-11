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АЗ в більшості переграв Валвейк перед матчем-відповіддю Ліги Європи з Маріуполем

17:55 64 Читать на русском
АЗ в більшості переграв Валвейк перед матчем-відповіддю Ліги Європи з Маріуполем
Радість гравців АЗ / Opta

У рамках 2-го туру Ередивізі АЗ Алкмаар в більшості обіграв Валвейк (2:0).

 

Чемпіонат Нідерландів 2019/20, 2-й тур

Валвейк – АЗ – 0:2

Голи: Ідріссі, 35, 45+3

Вилучення: Гаарі, 53

АЗ без проблем на виїзді переміг Валвейк. Дублем у складі алкмарців відзначився Ідріссі, який спочатку втік від захисників після передачі Боаду та пробив повз голкіпера у дальній кут. Трохи згодом ця парочка створила і другий гол, Ідріссі замкнув передачу Боаду. В другому таймі Гаарі залишив Валвейк у меншості, а тому АЗ без проблем втримав перемогу.

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Таким чином, АЗ здобув другу поспіль перемогу в Ередивізі та очолює турнірну таблицю. Нагадаємо, що 15 серпня Маріуполь зустрінеться з алкмарцями у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

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Маріуполь Маріуполь АЗ АЗ Нідерланди АЗ - Маріуполь
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