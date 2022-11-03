Перша половина сезону для СК Дніпра-1 виявилась майже ідеальною. "Жовто-чорні" лідирують в УПЛ, відірвавшись від Шахтаря на п'ять очок і не зазнавши жодної поразки – що повністю корелює з очікуваними показниками! Дебютний виступ у єврокубках також виявився шикарним, адже команді з ходу вдалося вийти у євровесну. Круто!

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Єдиним кривдником дніпровців у Лізі конференцій став АЗ, який здобув мінімальну перемогу під зливою в Кошіце. Той матч зовсім не був поганим для підопічних Олександра Кучера. Команди грали на рівних, а перевага алкмаарців у гостроті виявилась мізерною. Нічия виглядала значно справедливішою, тож списувати СК до гри у Нідерландах не варто.

Тим паче, що АЗ у цьому турнірі даэ проти себе грати. Лише раз колектив влаштували розгром (вдома з Вадуцем) – усі інші матчі виявились конкурентними, з пропущеними голами чи перемогами в один м'яч. Аполлон так і зовсім примудрився перемогти алкмаарцыв. Навіть у чемпіонаті "сировари" забуксували, зазнавши двох поразок у трьох попередніх турах – від Фейєнорда та Ексельсіора (11-ї команди Ередивізі).

З іншого боку, СК Дніпро-1 також не демонстрував стабільності. Підопічні Олександра Кучера довели здатність здобувати результат там, де це необхідно робити за будь-яких умов – втім, навіть у піковій формі вони мали купу проблем. На Кіпрі вдалося перемогти завдяки двом голам з офсайдів, Вадуц виявився не гіршим (а то і кращим) в обох зустрічах, та і другий матч з Аполлоном приніс десь півтора моменти.

"Жовто-чорні" мають прекрасну реалізацію, але попереду не вистачає свіжих тактичних ідей. Цей факт накладається на кадрову кризу й втому. Лазарет СК Дніпра-1 переповнений, тож навіть з аутсайдерами УПЛ дніпровці все частіше грають на морально-вольових. Ніхто не здивується, якщо "спортклубівці" сьогодні зіграють впівноги, адже після прориву в євровесну ключовим завданням є збереження лідерства в чемпіонаті.

Тим не менш, апетит приходить під час їжі. Перше місце в групі завжди манить – особливо коли ти дебютуєш у єврокубках. Якщо підопічні Олександра Кучера бажають виграти свій квартет, то необхідно перемагати.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ев'єн, Мартінс Інді – Лучкевич, Пуріта, Громов, Бланко

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч АЗ – СК Дніпро-1

АЗ: Верхюлст – Хацидіакос, Деккер, Беукема, М. де Віт – Д. де Віт, Касі, Рейндерс – Лахдо, Одгор, Карлссон

СК Дніпро-1: Валеф – Танчик, Сваток, Сарапій, Бузанелло – Бабенко, Когут – Назаренко, Піхальонок, Амаш – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Букмекери впевнені у перемозі АЗ. На інший прогноз очікувати було наївно – український дебютант Ліги конференцій не може розраховувати на хороші коефіцієнти в матчі проти третьої команди Ередивізі. Очевидно, що у нідерландців і склад сильніший, і тактика гнучкіше, і досвід топ-матчів більший.

Втім, для алкмаарців сьогоднішня зустріч є зайвою. Звісно, вони не збираються програвати її перед рідними трибунами, але й атакувати особливо ніхто не стане – АЗ в Лізі конференцій в принципі не старається. Нічия або мінімальна перемога цілком влаштує "сироварів".

Чи здатний СК Дніпро-1 створити сенсацію? Якщо Аполлону і Ексельсіору це вдалося, то і в "спортклубівців" будуть шанси. Інша справа, що навряд чи їх створять багато, адже навіть в УПЛ пішли серйозні проблеми в атаці. І не тільки в атаці.

"Жовто-чорні" втомлені, вони забивають не більше одного гола за гру в останніх трьох матчах, а лавка запасних занадто коротка. Рано чи пізно це виллється у поразку – і сьогодні вона найбільш вірогідна.

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