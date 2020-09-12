Єспер Карлссон перейшов в АЗ із шведського Ельфсборґа, інформує офіційний сайт клубу. Контракт з форвардом підписано до 2025-го року.

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Карлссон гратиме за АЗ під 13-м номером. До слова, за свій попередній клуб – Ельфсборґ – гравець загалом зіграв 88 поєдинків, відзначився 20-ма голами та 16-ма асистами. Також Єспер має за своїми плечима два матчі за збірну Швеції.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – АЗ відбудеться вже у вівторок, 15 вересня, у Києві, у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Початок матчу о 20:00.

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