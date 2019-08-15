АЗ – Маріуполь: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи

Маріуполь і нідерландський АЗ позмагаються за путівку до раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Анонс поєдинку читайте на "Футбол 24".

АЗ – Маріуполь

15 серпня, 21:30, Гаага, стадіон Карс Джинс

Головний арбітр: Бартош Франковскі (Польща)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

УЄФА призначив арбітрів на матчі-відповіді Зорі та Маріуполя в Лізі Європи

Головним ньюйзмейкером перед матчем-відповіддю нідерландського та українського клубів стала домашня арена алкмаарців АФАС. Стадіон АЗ зазнав жахливих руйнувань за кілька днів до поєдинку проти Маріуполя у Лізі Європи. Зокрема, над однією із бічних трибун обвалилося покриття. На щастя, через цей інцидент ніхто не постраждав, але знову грати тут АЗ, вочевидь, зможе нескоро. Зрештою, проти азовців "сирні фермери" зіграють на стадіоні Ден Гаага – Карс Джинсі, який раніше носив назву Кейосера.

Та таке порушення звичного стану справ навряд відбирає в АЗ статус фавориту матчу. Відверто кажучи, нідерландці повинні були вирішувати долю путівки до наступного раунду ще в Одесі. Та неймовірний перформанс на стадіоні Чорноморець голкіпера Маріуполя Рустама Худжамова дозволив азовцям полетіти до Нідерландів не лише з туристичною метою. Однак, для того, щоб замахнутися на більше "чайкам" не вистачає такого ж героя на протилежному кінці поля. Досвідчений Руслан Фомін досі травмований, талановитий Владислав Вакула – не центрфорвард, а молодому Дмитру Топалову бракує ігрової практики.

Бабич: Головна проблема матчу проти АЗ в Гаазі – штучне поле

Після напруженого поєдинку в Лізі Європи минулого тижня АЗ і Маріуполь встигли зіграти по матчу внутрішніх чемпіонатів. Алкмаарці ще в першому таймі двічі забили Валвейку (після двох передач Майрона Боаду дубль оформив Усама Ідрісі), перетворивши другу половину гри на формальність. Натомість маріупольці не впоралися з одним із аутсайдерів УПЛ львівськими Карпатами. Азовці забили першими (Топалов), але потім пропустили у відповідь і не змогли вирвати перемогу навіть у більшості (хавбек "левів" Кльоц пішов відпочивати на 67-й хвилині). Лише одна перемога в трьох стартових турах свідчить якщо не про кризу Маріуполя, то про серйозні проблеми.

Кадрова ситуація

Травмовані: Фомін (Маріуполь)

Під питанням: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч АЗ – Маріуполь

АЗ: Бізот – Свенсон, Влаар, Вуйтенс, Вейндал – Мідтше, Копмайнерс, Аувеян – Стенгс, Боаду, Ідрісі

Маріуполь: Худжамов – Полегенько, Чоботенко, Биков, Горбунов – Чех, Федорчук – Чурко, Мишньов, Тищенко – Вакула

Прогноз "Футбол 24": 2:0

У першому матчі Маріуполю неабияк пощастило. Команда Олександра Бабича могла попрощатися зі всіма мріями на підсумковий успіх у дуелі ще в Одесі. Однак, тоді пані Фортуна була прихильною до азовців. Та напередодні матчу в Гаазі складно повірити, що українському клубу ще раз поталанить. АЗ справді є вищою за класом командою, тому Маріуполю для позитивного результату в Нідерландах потрібен не лише фарт, а й неймовірна самовіддача на межі із самопожертвою і титанічна праця на полі. Але й цього може не вистачити...

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