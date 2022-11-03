"На мій погляд АЗ буде фаворитом протистояння, адже вони є лідером нашої групи. Але у нас є можливість посісти першу сходинку. Ми зробимо для цього все можливе.

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Щоб перемогти, нам потрібно буде зіграти один за одного, як єдине ціле. Думаю, що для нас ця перемога буде важливішою.

Як пояснити, що наша команда така успішна у цей непростий для України час? Мабуть, наперекір усьому! Нам усім важко у цій ситуації, але треба робити свою справу. Наші хлопці – сильні футболісти і сильні люди. Яким чином ми плануємо перемогти АЗ? Побачите!" – цитує Городова офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, дніпряни вже забезпечили собі вихід в 1/8 Ліги конференцій, однак перемога над АЗ дозволить зробити це з першої сходинки. Початок зустрічі о 19:45.

АЗ – СК Дніпро-1: анонс матчу Ліги конференцій