АЗ – Маріуполь: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

АЗ приймає Маріуполь в матчі-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи 2019/20. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція АЗ – Маріуполь розпочнеться о 21:30. В першому поєдинку в Одесі команди розійшлися нульовою нічиєю – героїчні сейви Рустама Худжамова дозволили команді Олександра Бабича зберегти шанси на вихід у раунд плей-офф кваліфікації Ліги Європи 2019/20. Для проходу до наступної стадії приазовців влаштовує як перемога, так і результативна нічия, тоді як поразка означатиме завершення єврокубкової кампанії Маріуполя вже на першій стадії.

АЗ – Маріуполь: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи

До слова, поєдинок було перенесено з Алкмаара в Гаагу через значні руйнування на домашній арені АЗ.

У чемпіонаті України Маріуполь посідає 7 місце після 3-х турів, тоді як АЗ лідирує у першості Нідерландів – лише команда Арне Слота разом з Утрехтом зуміли набрати 6 очок у двох стартових турах. Зазначимо, що АЗ у 5-ти офіційних матчах сезону ще не пропускав у власні ворота.

АЗ – Маріуполь: стартові склади команд на матч Ліги Європи

АЗ: Бізот – Свенссон, Влаар, Вейтенс, Вейндал – Коопмейнерс (к), Мідтше, Аувеян – Стенгс, Боаду, Ідріссі

Запасні: Де Бур, Хацідіакос, Дройф, Йонсен, Класі, Сугавара, Гудмундссон

Маріуполь: Худжамов (к) – Полегенько, Чоботенко, Яворський, Биков, Кирюханцев – Танковський, Федорчук – Чурко, Мишньов – Вакула

Запасні: Гальчук, Дава, Топалов, Тищенко, Кащук, Чех, Корнієнко

Маріуполь – АЗ, Ліга Європи: винахід українців, ідеально можливий результат, 36-річний супергерой і подив нідерландців