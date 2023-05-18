АЗ – Вест Хем

Сама історія була проти того, аби АЗ переміг у виїзному поєдинку проти Вест Хема. Алкмаарці програли усі шість матчів в Англії, а тиждень тому у Лондоні сталася сьома поразка – хоча підопічні Паскаля Янсена дуже старались. Вони навіть відкрили рахунок наприкінці першого тайму, але в другому лондонці притиснули "сироварів" і забили двічі.

"Молотобійці" залишаються найуспішнішим колективом цьогорічної Ліги конференцій. У 13 матчах вони здобули 12 перемог і 1 нічию. Загальний рахунок – 26:7. На вихідних у АПЛ Девід Мойєс дав відпочити більшій частині лідерів, тож ставка на перемогу в міжнародному турнірі очевидна – востаннє Вест Хем тріумфував у Європі аж у 1999 році, в Кубку Інтертото.

Втім, у Нідерландах англійцям буде непросто. АЗ не знає домашніх поразок в єврокубках протягом 25-ти матчів поспіль, а на внутрішній арені намітилась потужна серія – чотири перемоги і 0:0 з Аяксом в Амстердамі. Сумарний рахунок тішить цифрами 14:1.

Списувати алкмаарців до гри не варто, адже у поточному сезоні вони вже мали досвід перемог над представниками топ-чемпіонатів – в рамках 1/8 фіналу підопічні Паскаля Янсена впевнено пройшли Лаціо. Був і камбек з 0:2 у протистоянні з Андерлехтом. Словом, сьогодні має бути дуже цікаво.

Кадрова ситуація

Травмовані: Карлссон, Д. Де Віт (під питанням) – Цоуфал, Скамакка

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч АЗ – Вест Хем

АЗ: Раян – Сугавара, Беукема, Хацідіакос, Керкез – Рейндерс, Мейнанс, Класі – Одгор, Павлідіс, Ван Бредероде

Вест Хем: Ареола – Керер, Зума, Огбонна, Крессуелл – Соучек, Райс – Боуен, Пакета, Бенрама – Інгс

Прогноз "Футбол 24" – шанси рівні

Букмекери явного фаворита не бачать, виставивши практично рівні коефіцієнти на перемогу обох команд. АЗ й Вест Хем дійсно не переважають один одного. В цій зустрічі можливий будь-який варіант – і досить ймовірними є овертайми чи серія пенальті. Так чи інакше, голи будуть.

Базель – Фіорентина

Базель був найслабшою командою в четвірці півфіналістів Ліги конференцій. Шлях швейцарців до цієї стадії пропитаний кров'ю, потом і сльозами. Вони пройшли Трабзонспор після поразки в першому матчі 1/16 фіналу, потім здолали по пенальті Слован, а у компенсований час вдалося переграти Ніццу. Враховуючи, що у рідному чемпіонаті "синьо-гранатові" опустились вже на шосту сходинку, всі очікували на винос в Італії.

А Базель взяв та й хлопнув Фіорентину у Флоренції, скориставшись грубими помилками захисників – 2:1! І це навіть логічно. Базель, попри всі труднощі, забиває по два голи в останніх десяти матчах Ліги конференцій. Тепер же підопічні Хайхо Фогеля претендують на перший в історії Швейцарії фінал єврокубка (навіть в України їх було вже два).

А от у їхнього суперника дуже погані взаємовідносини з вирішальними матчами. Фіорентина у єврокубках чотири рази могла виходити у фінал – і щоразу злітала за крок до нього. Ось і з Базелем флорентійці підкачали з реалізацією, хоча Базель віддав м'яч і дозволяв створювати моменти.

Втім, списувати підопічних Вінченцо Італьяно зарано. Рахунок робочий, а "фіалки" є найбільш результативною командою в поточному розіграші Ліги конференцій – в їхньому активі 33 голи. До того ж, у п'яти останніх виїзних поєдинках в турнірі Фіорентина здобула п'ять перемог. Серйозний аргумент від чинного фіналіста Кубка Італії.

Кадрова ситуація

Травмовані: Комас – Сірігу

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Базель – Фіорентина

Базель: Хітц – Ланг, Нуху, Пельмар – Ндой, Діуф, Джака, Бюргер, Міллар – Огюстен, Амдуні

Фіорентина: Терраччано – Додо, Куарта, Міленкович, Бірагі – Амрабат, Мандрагора – Іконе, Бонавентура , Гонсалес – Кабрал

Прогноз "Футбол 24" – ТБ 2,5

Букмекери ставлять на прохід Фіорентини як більш класної й результативної команди. Зокрема, в її складі грає найкращий бомбардир Ліги конференцій – у Артура Кабрала вже 7 голів. Втім, у базельського Амдуні лише на один забитий м'яч менше, та і в цілому швейцарці на реалізацію не скаржаться.

Оборона обох колективів виглядає вкрай вразливою, а от атака цікава. Ми прогнозуємо велику кількість голів, але однозначно ставити на Фіорентину не рекомендуємо. Як і на Базель. Шанси обох колективів прорватись у фінал – 50 на 50.

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