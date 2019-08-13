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АЗ – Маріуполь: віце-президент азовців розповів про незручності, пов'язані з перенесенням матчу

12:49 528 Читать на русском
АЗ – Маріуполь: віце-президент азовців розповів про незручності, пов'язані з перенесенням матчу
АЗ – Маріуполь / Соцмережі

Віце-президент Маріуполя Андрій Санін прокоментував перенесення матчу проти АЗ у третьому турі кваліфікації Ліги Європи.

 

"Це об'єктивна реальність, яку ми можемо тільки прийняти. Створювати складнощі колегам ми не хочемо. Розуміємо, що трапилося нещастя, слава богу, ніхто не постраждав. Постаралися максимально піти на компроміси.

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Готель ми не змінюємо, залишимося жити в передмісті Амстердама. Прикинули логістику, вона в межах розумного. Їхати нам менше години. Якщо не буде особливих складнощів на дорозі, сподіваюся, нададуть поліцейський ескорт, то за 45 хвилин ми повинні доїхати від готелю до стадіону", – передає слова Саніна ТК "Футбол 1".

Нагадаємо, поєдинок третього раунду кваліфікації Ліги Європи між АЗ та Маріуполем перенесений у Гаагу через обвал даху на домашньому стадіоні команди з Алкмаара.

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Теги
АЗ - Маріуполь Маріуполь Маріуполь АЗ АЗ Ліга Європи Андрій Санін
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