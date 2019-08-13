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АЗ – Маріуполь: "приазовці" прибули в Нідерланди

13 серпня 22:43 139 Читать на русском
АЗ – Маріуполь: "приазовці" прибули в Нідерланди
Гравці Маріуполя очікують на матч проти АЗ / Фото ФК Маріуполь

Маріупольці прилетіли в Нідерланди за 2 дні до матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи проти АЗ.

Гравці приазовського клубу на чолі з тренерським штабом прибули в Гронінген, повідомляє офіційний сайт Маріуполя.

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Команда летіла зі Львова, де провела останні 2 дні після матчу з Карпатами (1:1).

Нагадаємо, матч АЗ – Маріуполь відбудеться в Гаазі через руйнування домашньої арени нідерландців. Поєдинок запланований на 15 серпня. Стартовий свисток пролкунає о 21:30. Перша зустріч завершилась з рахунком 0:0.

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