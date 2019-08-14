АЗ – Маріуполь: передматчева прес-конференція Арне Слота

Головний тренер АЗ Алкмаар Арне Слот поділився враженнями від майбутнього матчу-відповіді в 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи проти Маріуполя.

"Чув, що з Алкмаара приїде 8-9 тисяч уболівальників, так ми матимемо відмінну підтримку завтра.

АЗ – Маріуполь: поєдинок Ліги Європи офіційно перенесено в інше місто

У наших гравців є досвід виступів на штучному газоні. Ми регулярно виступаємо на них в Ередивізі. Але різницю в матчі будуть створювати гравці, а не покриття.

В Одесі ми зіткнулися з тим, що Маріуполь надавав на нас тиск в початковій фазі, але потім стали більше володіти м'ячем, щоб спробувати забити.

Стадіон АЗ зазнав жахливих руйнувань за кілька днів до матчу проти Маріуполя у Лізі Європи

Завтра чекаю аналогічну картину матчу з контратаками Маріуполя. Було б чудово, як і тиждень тому, створити ігрову перевагу і конвертувати його в більш вигідні небезпечні ситуації.

Хотіли б звичайно закрити всі питання в першому матчі, але у нас хороші відчуття перед матчем-відповіддю. Немає ніякої недооцінки, але ми добре почали сезон і впевнені в собі", – передає слова Слота офіційний сайт АЗ.

Маріуполь зустрінеться з АЗ завтра, початок – о 21:30. Перша зустріч закінчилася внічию – 0:0.

Маріуполь – АЗ, Ліга Європи: винахід українців, ідеально можливий результат, 36-річний супергерой і подив нідерландців