АЗ – Маріуполь: нідерландці призупинили продаж квитків на матч Ліги Європи – існує 2 варіанти місця проведення гри

Матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Маріуполем та АЗ точно не відбудеться на домашній арені нідерландської команди.

АЗ призупинив продаж квитків на домашній поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, про що повідомив на своєму офіційному сайті.

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Наразі невідомо, де саме відбудеться поєдинок. "Сегодня" з посиланням на маріупольський клуб повідомляє, що матч точно не гратимуть на домашньому стадіоні АЗ. Нідерландський клуб запропонував УЄФА два варіанти з місцем проведення зустрічі – Утрехт та Гаагу.

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Зауважимо, що напередодні матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між АЗ та Маріуполем, на домашньому стадіоні клубу з Алкмару обвалився дах. Поєдинок має відбутись 15 серпня.