Айтана Бонматі втретє поспіль виграла "Золотий м’яч" серед жінок
22 вересня 23:40 - Читати іншою мовою
France Football оголосив визначив найкращу гравчиню року серед жінок. Трофей дістався Айтані Бонматі .
Під час церемонії вручення "Золотого м’яча-2025" гравчиня Барселони Айтана Бонматі була відзначена нагородою найкращої гравчині року.
"Золотий м'яч-2025": ПСЖ очікувано став найкращим клубом світу
"Золотий м’яч" серед жінок – щорічна нагорода, яку з 2018 року вручають найкращій футболістці світу. Вона є жіночим аналогом головного трофея для чоловіків і швидко набула великого престижу у футбольному середовищі. Переможницю визначають ті ж журналісти, що голосують і за чоловічий "Золотий м’яч". У 2024 році нагороду також виграла Айтана Бонматі.
Луїс Енріке став найкращим тренером року – наставник не зміг прибути на церемонію вручення
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter