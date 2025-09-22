Під час церемонії вручення "Золотого м’яча-2025" гравчиня Барселони Айтана Бонматі була відзначена нагородою найкращої гравчині року.

"Золотий м'яч-2025": ПСЖ очікувано став найкращим клубом світу

"Золотий м’яч" серед жінок – щорічна нагорода, яку з 2018 року вручають найкращій футболістці світу. Вона є жіночим аналогом головного трофея для чоловіків і швидко набула великого престижу у футбольному середовищі. Переможницю визначають ті ж журналісти, що голосують і за чоловічий "Золотий м’яч". У 2024 році нагороду також виграла Айтана Бонматі.

Aitana Bonmatí, three times in a row! Can you believe it? ?#ballondor pic.twitter.com/qT53wjKiSV — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Луїс Енріке став найкращим тренером року – наставник не зміг прибути на церемонію вручення