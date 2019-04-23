Айозе Перес сподівається на виклик до збірної Іспанії

Нападник англійського Ньюкасла Айозе Перес очікує, що тренерський штаб іспанської національної команди зверне увагу на його виступи в Прем'єр-лізі.

25-річний іспанець, який зазвичай виконує роль другого форварда, чекає на запрошення до "Фурії рохи", повідомляє Radio Marca.

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"Це стане реалізованою мрією. Я ніколи не переставав вірити в це, воно не йшло мені з голови, я хочу змусити Луїса Енріке думати про мене", – зізнався Перес.

Вихованець Тенеріфе має досвід виступів за збірну Іспанії U-21 (2 поєдинки), але ніколи не отримував виклик до національної команди. У сезоні 2018/19 Айозе Перес провів 34 матчі в АПЛ, у яких забив 10 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

На вихідних іспанський нападник оформив хет-трик у матчі проти Саутгемптона (3:1) та вийшов на перше місце серед бомбардирів "сорок" у цьому чемпіонаті.