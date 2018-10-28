Айнтрахт знищив Фортуну, Лука Йовіч оформив пента-трик

Франкфуртський Айнтрахт відвантажив сім голів у ворота дюссельдорфської Фортуни, а серб Лука Йовіч увійшов до історії Бундесліги.

Всі питання щодо переможця зустрічі були зняті за 14 хвилин першого тайму, за які франкфуртці відвантажили три голи у ворота суперника. На 19-й хвилині після прострілу Торро у власному штрафному рукою зіграв капітан гостей Бодзек, після чого Халлер впевнено реалізував пенальті – 1:0. Через сім хвилин Йовіч подвоїв перевагу господарів, у фантастичному акробатичному стрибку замкнувши простріл Костіча, а на 34-й хвилині серб оформив дубль, потужно пробивши з лінії штрафного – 3:0.

У другому таймі Айнтрахт дуже швидко закрив усі питання щодо можливосты камбеку, вже на 50-й хвилині забивши четвертий гол – це Халлер вийшов віч-на-віч та оформив дубль. Дюссельдорфці на 53-й спробували хоча б зменшити відставання завдяки влучному удару Люкебакіо, однак вже через дві хвилини Йовіч забив свій третій гол – хет-трики у Бундеслізі до цього не вдавалися жодному сербу. На 69-й він оформив покер, а на 72-й увійшов у історію, зробивши пента-трик і ставши наймолодшим футболістом в історії Бундесліги, якому це вдалося.

Таким чином, Айнтрахт набрав тринадцять очок та піднявся на шосту сходинку в турнірній таблиці, в той час як Фортуна з п'ятьма залишилась на останній позиції.

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 8-й тур

Айнтрахт – Фортуна – 7:1

Голи: Халлер, 20 (пен), 50, Йовіч, 27, 34, 55, 69 – Люкебакіо, 53