У матчі 11-го туру чемпіонату Німеччини Вердер на виїзді поступився Айнтрахту (0:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Айнтрахт після декількох невдач повернувся у гонитву за Лігою чемпіонів, здобувши дві поспіль перемоги в останніх двох матчах. Поєдинок з Вердером був хорошим шансом для команди Діно Топмьоллера покращити турнірну ситуацію. Особливо на фоні нинішньої осічки РБ Лейпциг.

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Екітіке на 12-й хвилині пробивав з меж штрафного, але захисник бременців встиг заблокував удар. Господарі тиснули й створювали момент за моментом поблизу воріт суперника, але на завершальній стадії була біда. Наприкінці тайму Вердер ледь не вийшов вперед: Грюль встиг на добивання, але пробив трохи вище воріт. Перед самою перервою Айнтрахт приспав пильність захисту суперника і зумів забити – Гьотце отримав передачу в район одинадцятиметрової позначки й прошив Цеттерера.

В середині другої сорокап'ятихвилинки Вердер створив чи не найкращий свій момент: Вайзер головою замикав навіс у воротарський під поперечину – Трапп у стрибку парирував. Айнтрахт дотис суперника і, набравши 23 очки, піднявся на другу сходинку турнірної таблиці. До лідера Бундесліги – Баварії – залишилось якихось шість балів. РБ Лейпциг з розривом у два пункти став третім.

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