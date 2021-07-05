Латиноамериканець поповнив склад "орлів", повідомляє офіційний сайт клубу.

РБ Лейпциг підписав другого найкращого бомбардира Бундесліги

Із франкфуртцями Борре уклав 4-річний контракт. Айнтрахт зекономив на трансфері, оскільки форвард перебував у статусі вільного агента. Останні чотири роки він провів за Рівер Плейт. Раніше Борре безуспішно намагався закріпитися у Європі. Колумбієць був на контракті в мадридському Атлетіко та посередньо відіграв в оренді за Вільяреал.

До слова, в Кубку Марадони-2021 Рафаель Борре провів 13 матчів, у яких забив 8 м'ячів. На Вальдштадіоні вихованець Депортіво Калі повинен замінити Андре Сілву, який став гравцем РБ Лейпциг.

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