Айнтрахт закрив перехід зірки Рівер Плейт
Нападник збірної Колумбії Рафаель Сантос Борре змінив аргентинський Рівер Плейт на франкфуртський Айнтрахт.
Латиноамериканець поповнив склад "орлів", повідомляє офіційний сайт клубу.
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Із франкфуртцями Борре уклав 4-річний контракт. Айнтрахт зекономив на трансфері, оскільки форвард перебував у статусі вільного агента. Останні чотири роки він провів за Рівер Плейт. Раніше Борре безуспішно намагався закріпитися у Європі. Колумбієць був на контракті в мадридському Атлетіко та посередньо відіграв в оренді за Вільяреал.
До слова, в Кубку Марадони-2021 Рафаель Борре провів 13 матчів, у яких забив 8 м'ячів. На Вальдштадіоні вихованець Депортіво Калі повинен замінити Андре Сілву, який став гравцем РБ Лейпциг.
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