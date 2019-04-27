Айнтрахт втратив очки з Гертою, Фортуна розгромила Вердер: 31-й тур Бундесліги, матчі суботи

В рамках 31-го туру німецької Бундесліги Айнтрахт зіграв внічию з Гертою, РБ Лейпциг здолав Фрайбург, Вердер зазнав нищівної поразки від Фортуни, а Ганновер переміг Майнц.

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 31-й тур

Айнтрахт – Герта – 0:0

Ганновер – Майнц – 1:0

Гол: Вейдант, 66

РБ Лейпциг – Фрайбург – 2:1

Голи: Вернер, 19, Форсберг, 78 (пен) – Гріфо, 66

Фортуна – Вердер – 4:1

Голи: Раман, 2, Караман, 22, Хеннінгс, 56, Зуттнер, 73 – Крузе, 27 (пен)

РБ Лейпциг провів дуже важкий матч проти Фрайбурга, хоча вийшов уперед вже на 19-й хвилині зусиллями Вернера, який замкнув передачу Поульсена ударом у нижній кут воріт. Втім, Фрайбургу вдалося перехопити ініціативу та створити серію дуже класних моментів, що вилилось у гол Гріфо зі штрафного на 66-й. Здавалося, що матч завершиться нічиєю або навіть перемогою гостей, хоча на 77-й хвилині Поульсен влучив у поперечину. За хвилину ж господарі заробили пенальті, який впевнено реалізував Форсберг – 2:1. Даний гол виявився останнім у зустрічі.

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Вердер чотири місяці не програвав у чемпіонаті, лише у минулому турі поступившись Баварії. Здавалося, на виїзді у Дюссельдорфі бременці не матимуть проблем, але Раман закотив м'яч у їх ворота вже на 2-й хвилині зустрічі. На 22-й перевага Фортуни була подвоєна Караманом, однак за п'ять хвилин після цього Крузе відіграв один м'яч з пенальті. До перерви команди більше не забивали, однак у другому таймі Фортуна довела справу до розгрому: на 56-й Хеннінгс вдалос замкнув навіс Карамана, а на 73-й Зуттнер точним ударом в дев'ятку встановив остаточний рахунок – 4:1.

Ганновер відчайдушно бореться за виживання, тому в матчі проти Майнца "96-м" була потрібна лише перемога. Втім, на 28-й хвилині Робін Квайсон вивів гостей уперед – врятував арбітр, який після перегляду відеоповтору скасував взяття воріт через офсайд. У другому таймі Ганновер заграв цікавіше, забивши на 66-й хвилині зусиллями Вейданта, який виграв єдиноборство та пробив точно у лівий нижній кут. Як виявилось, даний гол виявився переможним.

Лише у матчі між Айнтрахтом та Гертою не було забито голів, хоча для франкфуртців поєдинок мав важливе значення з точки зору боротьби за Лігу чемпіонів. "Орли" тиснули до останніх хвилин і догравали у більшості після вилучення Клюнтера, однак берлінці встояли – 0:0.

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