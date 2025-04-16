Влітку Айнтрахт орендував у Лідса Расмуса Крістенсена з правом викупу. Після того, як гравець провів 38 матчів, забив 3 м'ячі та оформив 3 асисти, клуб вирішив викупити його контракт. Що цікаво, в угоді між двома клубами була вказана завищена клаусула в розмірі 12-15 млн євро, ця ціна не відповідала ринковій.

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За інформацією Kicker, спортивний директор Маркус Креше домовився про зниження суми трансферу до 6 мільйонів євро. Ще 2,5 мільйона євро можуть надійти у вигляді бонусів. Новий контракт Крістенсена діє до 2029 року.

До переходу в Лідс данець виступав за Рому і Зальцбург.