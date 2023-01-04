Айнтрахт відповів європейським грандам з приводу продажу Коло Муані: Ліверпуль, Баварія та МЮ вишикувалися в чергу
Спортивний директор Айнтрахта Маркус Креше заявив, що франкфуртський клуб не продаватиме свого нападаючого Рандаля Коло Муані, якому вдалося вистрілити на ЧС-2022.
Креше запевнив, що зиму лідери команди проведуть у складі франкфуртського клубу.
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"Ми не хочемо відмовлятися від найкращих виконавців. Самі гравці також висловили бажання залишитися в команді. Ми не станемо продавати Коло Муані", – наводить Kicker слова Креше.
Раніше RMC Sport повідомив, що Коло Муані знаходиться в центрі уваги багатьох клубів Прем'єр-ліги, включаючи Ліверпуль, Тоттенхем, Манчестер Юнайтед та Евертон. Також, згідно з джерелом, інтерес до форварда виявляла Баварія.
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