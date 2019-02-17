Айнтрахт вдома розписав нічию з Борусією М – суперник Шахтаря пропустив на останніх хвилинах

В рамках 22-го туру чемпіонату Німеччини франкфуртський Айнтрахт не зміг втримати перемогу над Борусією Менхенґладбах.

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 22-й тур

Айнтрахт Франкфурт – Борусія М – 1:1

Голи: Да Коста, 45+1 – Закарія, 82

Матч у Франкфурті між Айнтрахтом та ґладбаською Борусією відзначався високою динамікою. У першій половині дебютного тайму гості виглядали дещо гострішими: зокрема, на 25-й хвилині Закарія вийшов віч-на-віч з Траппом, але не зміг його переграти. Кілька непоганих ударів у виконанні обох команд (особливо активним був Ребіч) в наступні 20 хвилин змусили голкіперів пропотіти, але суттєвої переваги суперники один над одним не мали. Тим більш несподіваним виявився гол Айнтрахта: Де Гузман перед свистком на перерву вистрілив з дистанції після відскоку та влучив у Да Косту, який з лінії воротарського розстріляв ліву дев'ятку – 1:0.

У другому таймі команди чергували періоди володіння ініціативою, але реальних моментів було створено обмаль. Фактично, до останніх хвилин нічого більш небезпечного за заблокований удар Крамера, неточний постріл Анте Ребіча та слабкий тичок в руки Траппу від Дрміча вболівальники не побачили. Айнтрахт старався грати від контратак, реалізуючи швидкість Ребіча та вміння Аллє обікрасти неуважних гравців, але не був ідеальним в обороні – так, одного разу Азар пройшов трьох захисників суперника. Зрештою, Борусія покарала суперника за пасивність: Закарія на 82-й хвилині скористався позиційною помилкою Хасебе та Н'діка, з вільної зони перед штрафним пробивши точно у лівий кут – 1:1. Даний гол виявися останнім.

Таким чином, Ґладбах набрав 43 очка та продовжив перебування на третій позиції, хоча РБ Лейпциг йде всього у двох пунктах позаду. Айнтрахт з 34 заліковими балами тримається на шостій сходинці в турнірній таблиці.