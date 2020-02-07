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Айнтрахт у рідних стінах знищив Аугсбург

7 лютого 23:24 52 Читать на русском
Айнтрахт у рідних стінах знищив Аугсбург
Айнтрахт – Аугсбург – 5:0

В рамках прем'єрного матчу 21-го туру німецької Бундесліги Аугсбург зазнав нищівної поразки у Франкфурті.

37’ Тімоті Чендлер
48’ Тімоті Чендлер
55’ Андре Сілва
89’ Філіп Костіч
90’ Філіп Костіч
 
37’ Тімоті Чендлер
48’ Тімоті Чендлер
55’ Андре Сілва
89’ Філіп Костіч
90’ Філіп Костіч

Перший тайм поєдинку у Фракфурті пройшов доволі динамічно. Активніше виглядали господарі, але більше моментів було у гостей – зокрема, Траппу довелося парирувати класні удари та замикання у виконанні Варгаса, Нідерлехнера та Фіннбогасона. Айнтрахт огризався пострілами Чендлера, якому під саму перерву й випала честь відкрити рахунок: Кор розрізав оборону Аугсбурга пасом з глибини на правий край штрафного, а Тімоті пробив у ближню дев'ятку – 1:0.

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Старт другого тайму гості повністю провалили, пропустивши два м'ячі. Вже на 48-й хвилині дубль після навісу з кутового оформив Чендлер, завдавши удару головою з рикошетом від поперечини, а на 55-й Андре Сілва головою ж замкнув подачу з лівого флангу – 3:0. В обох випадках асистував Костіч. Гості практично нічим не огризалися увесь тайм, а під завершення поєдинку Костіч до двох асистів додав два голи за одну хвилину – 5:0. Аугсбург капітулював.

Таким чином, Айнтрахт набрав 28 очок, піднявшись на дев'яту позицію в турнірній таблиці. Аугсбург опустився на одинадцяту сходинку, залишившись із 26 заліковими балами.

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Німеччина Аугсбург Аугсбург Айнтрахт Франкфурт - Аугсбург Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
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