Айнтрахт у рідних стінах знищив Аугсбург

В рамках прем'єрного матчу 21-го туру німецької Бундесліги Аугсбург зазнав нищівної поразки у Франкфурті.

Перший тайм поєдинку у Фракфурті пройшов доволі динамічно. Активніше виглядали господарі, але більше моментів було у гостей – зокрема, Траппу довелося парирувати класні удари та замикання у виконанні Варгаса, Нідерлехнера та Фіннбогасона. Айнтрахт огризався пострілами Чендлера, якому під саму перерву й випала честь відкрити рахунок: Кор розрізав оборону Аугсбурга пасом з глибини на правий край штрафного, а Тімоті пробив у ближню дев'ятку – 1:0.

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Старт другого тайму гості повністю провалили, пропустивши два м'ячі. Вже на 48-й хвилині дубль після навісу з кутового оформив Чендлер, завдавши удару головою з рикошетом від поперечини, а на 55-й Андре Сілва головою ж замкнув подачу з лівого флангу – 3:0. В обох випадках асистував Костіч. Гості практично нічим не огризалися увесь тайм, а під завершення поєдинку Костіч до двох асистів додав два голи за одну хвилину – 5:0. Аугсбург капітулював.

Таким чином, Айнтрахт набрав 28 очок, піднявшись на дев'яту позицію в турнірній таблиці. Аугсбург опустився на одинадцяту сходинку, залишившись із 26 заліковими балами.

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