Німеччина, Бундесліга, 16-й тур

Борусія М – Айнтрахт – 2:3

Голи: Нойхаус, 6, Бенсебаїні, 54 – Борре, 45+1, Ліндстрьом, 50, Камада, 55

Вилучення: Тута, 70 (Айнтрахт, друга жовта картка)

Аугсбург – РБ Лейпциг – початок матчу о 21:30

Байєр – Хоффенхайм – початок матчу о 21:30

Борусія Д – Гройтер Фюрт – початок матчу о 21:30

Уніон Берлін – Фрайбург – початок матчу о 21:30

Майнц розгромив Герту, Кельн на останній хвилині вирвав перемогу у Вольфсбурга, Бохум поступився Армінії

Менхенгладбаська Борусія вийшла вперед у домашньому матчі з Айнтрахтом вже на шостій хвилині. Фактично перша небезпечна атака призвела до взяття воріт: Коне протягнув сферу лівим флангом, вирізав на дальню стійку на Скаллі, той вдотик віддав ближче до центру і Нойхаус потужно пробив у дальній кут.

Гості кинулись відігруватись, але "жеребці" блокували будь-які спроби суперника загострити. Лише у доданий до першого тайму час гостям вдалось завдати першого і, як виявилось, результативного удару у площину воріт: Ліндстрьом отримав м'яч на правому фланзі, увірвався у штрафний майданчик і прострілив на Борре, який вдотик переправив сферу у сітку.

Після відпочинку Ліндстрьом подвоїв перевагу "орлів", однак вже за мить менхенгладбахці заробили право на пенальті – да Коста в'їхав у ногу Коне. Бенсебаїні успішно привів вирок у виконання. Проте вже у наступній атаці Камада втік від захисників, вийшов сам на сам і знову вивів Айнтрахт вперед. На крилах успіху гості кинулись дотискати суперника і гравцям Борусії іноді доводилось просто виносити м'яч подалі. За 20 хвилин до завершення матчу Тута за непотрібний фол отримав другу жовту і залишив Айнтрахт у меншості. Це, однак, не допомогло господарям врятувати бодай нічию.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ