Айнтрахт – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Донецький Шахтар зустрічається з франкфуртським Айнтрахтом в 1/16 фіналу Ліги Європи-2018/19. Склади команд і лінк на онлайн-трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".
Матч та онлайн-трансляція Айнтрахт – Шахтар розпочався о 19:55 за київським часом. Наставники команд Аді Хюттер та Паулу Фонсека відповідно вже визначились зі стартовими складами на поєдинок.
Нагадаємо, перший матч у Харкові, який відбувся 14 лютого, завершився з рахунком 2:2.
Айнтрахт – Шахтар: онлайн-трансляція матчу
Айнтрахт – Шахтар: стартові склади команд:
Айнтрахт: Трапп – Абрахам, Н'Діка, Хінтереггер – Да Коста, Роде, Хасебе, Костіч – Гачіновіч – Йовіч, Аллє.
Запасні: Реннов, Фаллет, Ребіч, Де Гузман, Віллемс, Русс, Пасієнсія.
Шахтар: Пятов – Бутко, Матвієнко, Хочолава, Ісмаїлі – Коваленко, Алан Патрік – Марлос, Соломон, Тайсон – Мораєс.
Запасні: Трубін, Кайоде, Малишев, Майкон, Болбат, Бондар, Фернандо.
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