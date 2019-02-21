Айнтрахт – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Донецький Шахтар зустрічається з франкфуртським Айнтрахтом в 1/16 фіналу Ліги Європи-2018/19. Склади команд і лінк на онлайн-трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Айнтрахт – Шахтар розпочався о 19:55 за київським часом. Наставники команд Аді Хюттер та Паулу Фонсека відповідно вже визначились зі стартовими складами на поєдинок.

Нагадаємо, перший матч у Харкові, який відбувся 14 лютого, завершився з рахунком 2:2.

Айнтрахт – Шахтар: онлайн-трансляція матчу

Айнтрахт – Шахтар: стартові склади команд:

Айнтрахт: Трапп – Абрахам, Н'Діка, Хінтереггер – Да Коста, Роде, Хасебе, Костіч – Гачіновіч – Йовіч, Аллє.

Запасні: Реннов, Фаллет, Ребіч, Де Гузман, Віллемс, Русс, Пасієнсія.

Шахтар: Пятов – Бутко, Матвієнко, Хочолава, Ісмаїлі – Коваленко, Алан Патрік – Марлос, Соломон, Тайсон – Мораєс.

Запасні: Трубін, Кайоде, Малишев, Майкон, Болбат, Бондар, Фернандо.

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