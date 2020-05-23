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Айнтрахт продовжив контракт з топ-ветераном Бундесліги

12:16 47 Читать на русском
Айнтрахт продовжив контракт з топ-ветераном Бундесліги
Макото Хасебе / Фото з відкритих джерел

Німецький клуб пролонгував угоду зі своїм легіонером Макото Хасебе.

Айнтрахт продовжив контракт з японським півзахисником Макото Хасебе, повідомляє офіційний сайт франкфуртської команди.

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36-річний футболіст залишиться на Комерцбанк-арені ще на один сезон – до літа 2021 року. Після завершення ігрової кар'єри він стане послом Айнтрахта.

Нагадаємо, Хасебе входить у трійку найбільш вікових гравців Бундесліги, поряд з Клаудіо Пісарро (Вердер) і Олівером Фінком (Фортуна). У поточному сезоні японець, який виступає за Айнтрахт з 2014 року, провів за свій клуб 32 поєдинки у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

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Теги
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Німеччина Бундесліга Макото Хасебе Макото Хасебе
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