У минулому сезоні Айнтрахт зустрічався з Барселоною в рамках Ліги Європи. Перший матч в Німеччині закінчився в нічию (1:1), а в гостях "орли" здобули перемогу (2:3). Після поразки каталонців від Реала (0:4) в Кубку Іспанії німецький клуб познущався з "блаугранас" у своїх соцмережах, нагадавши, що вони вже програвали команді у білій формі.

"Ми вже бачили цю вечірку в білому", – написав німецький клуб у твіттері.

Esta fiesta de blanco ya la vimos… ️?#SGE pic.twitter.com/J16nsS7BGu — Eintracht Frankfurt (@eintracht_esp) April 5, 2023

Зазначимо, що під час гри між Айнтрахтом та Барселоною на Камп Ноу зібралося близько 30 тисяч німецьких фанатів, що викликало обурення каталонців. Нагадаємо, що німецький клуб у підсумку здобув перемогу у Лізі Європи, обігравши у фіналі Рейнджерс.