21-річний данець змінив Брондбю на Франкфурт-на-Майні, повідомляє офіційний сайт Айнтрахта.

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Ліндстрьом уклав із "орлами" контракт на 5 років. Брондбю отримав за свого вихованця солідні 7 млн євро. У листопаді 2020-го Ліндстрьом дебютував за збірну Данії, а також є одним із провідних виконавців молодіжки скандинавів. Раніше Айнтрахт закрив перехід зірки Рівер Плейт Сантоса Борре.

У сезоні 2020/21 Єспер Ліндстрьом провів 31 матч у всіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів і віддав 11 результативних передач.

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