Айнтрахт перед матчами з Шахтарем відпустив хавбека в MLS

Півзахисник Айнтрахта Франкфурт Марко Фабіан продовжить кар'єру в MLS. Мексиканець підписав контракт з клубом Філадельфія Юніон.

Півзахисник Айнтрахта Марко Фабіан покинув клуб. 29-річний мексиканець продовжить кар'єру в складі Філадельфії Юніон, інформує офіційний сайт німецького клубу.

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Деталі угоди не розголошуються. В поточному сезоні Фабіан зіграв лише 1 матч у Бундеслізі. Мексиканець виступав у Франкфурті з 2016 року та здобув у складі команди Кубок Німеччини.

До слова, хавбек брав участь на ЧС-2018, провівши у складі збірної Мексики 1 матч – проти Швеції.

Нагадаємо, вже 14 лютого у Харкові Айнтрахт проведе перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря. Матч-відповідь відбудеться 21 лютого в Німеччині.

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