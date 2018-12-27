Айнтрахт орендував Роде у Борусії Д – він може зіграти проти Шахтаря в Лізі Європи

Півзахисник дортмундської Борусії Зебастіан Роде офіційно перейшов у франкфуртський Айнтрахт.

Роде перейшов в Айнтрахт на правах оренди на півроку, повідомляє офіційний сайт франкфуртського клубу.

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Роде вже захищав кольори Айнтрахта в 2010-14 роках, відігравши 108 поєдинків і забив 5 голів.

У поточному сезоні 28-річний гравець втратив місце в складі Борусії Д і не провів жодного матчу. Чинний контракт хавбека з "джмелями" розрахований до 2020 року.

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На початку січня Роде вирушить з Айнтрахтом в США на тренувальний збір.