Айнтрахт домовився про оренду хавбека Наполі Аміна Юнеса, повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

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Угода "орлів" з 27-річним німцем розрахована на два роки. Айнтрахт також залишив за собою опцію першочергового викупу півзахисника.

Нагадаємо, Амін приєднався до неаполітанців у 2018-му, перейшовши вільним агентом з Аякса. У минулому сезоні Серії А Юнес провів лише 9 матчів.

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