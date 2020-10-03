Айнтрахт орендував хавбека Наполі
18:35 - Читать на русском
Півзахисник Амін Юнес продовжить кар'єру у Бундеслізі.
Айнтрахт домовився про оренду хавбека Наполі Аміна Юнеса, повідомляє офіційний сайт німецького клубу.
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Угода "орлів" з 27-річним німцем розрахована на два роки. Айнтрахт також залишив за собою опцію першочергового викупу півзахисника.
Нагадаємо, Амін приєднався до неаполітанців у 2018-му, перейшовши вільним агентом з Аякса. У минулому сезоні Серії А Юнес провів лише 9 матчів.
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