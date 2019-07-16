Айнтрахт оголосив про досягнення домовленості з Вест Хемом щодо трансферу Аллє

Форвард франкфуртського Айнтрахта Себастьян Аллє незабаром стане гравцем лондонського Вест Хема.
Клубам вже вдалося досягти домовленості щодо цього переходу, повідомляє прес-служба Айнтрахта.
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Зазначається, що Аллє отримав дозвіл на поїздку в Лондон для проходження медогляду, після якого очікується офіційне оголошення про трансфер.
Раніше повідомлялося, що 25-річний форвард підпише з лондонцями контракт на 5 сезонів. Франкфуртці отримають за його перехід орієнтовно 45 млн євро.
Себастьян Аллє в сезоні 2018/19 провів 29 матчів у Бундеслізі, в яких забив 15 м'ячів і віддав 9 результативних передач. Раніше він захищав кольори Осера та Утрехта.
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