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Айнтрахт оголосив про досягнення домовленості з Вест Хемом щодо трансферу Аллє

11:54 343 Читать на русском
Айнтрахт оголосив про досягнення домовленості з Вест Хемом щодо трансферу Аллє
Себастьян Аллє / фото із соцмереж

Форвард франкфуртського Айнтрахта Себастьян Аллє незабаром стане гравцем лондонського Вест Хема.

Клубам вже вдалося досягти домовленості щодо цього переходу, повідомляє прес-служба Айнтрахта.

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Зазначається, що Аллє отримав дозвіл на поїздку в Лондон для проходження медогляду, після якого очікується офіційне оголошення про трансфер.

Раніше повідомлялося, що 25-річний форвард підпише з лондонцями контракт на 5 сезонів. Франкфуртці отримають за його перехід орієнтовно 45 млн євро.

Себастьян Аллє в сезоні 2018/19 провів 29 матчів у Бундеслізі, в яких забив 15 м'ячів і віддав 9 результативних передач. Раніше він захищав кольори Осера та Утрехта.

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Теги
Трансфери Англія Себастьян Аллє Себастьян Аллє Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Вест Хем Вест Хем
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