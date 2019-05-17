Айнтрахт офіційно викупив Костіча

Півзахисник Філіп Костіч став повноцінним гравцем франкфуртського Айнтрахта.

Гравець збірної Сербії продовжить виступати у своєму поточному клубі, інформує офіційний сайт Айнтрахта.

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Контракт 26-річного серба викуплений у Гамбурга, футболіст уклав угоду з Айнтрахтом до літа 2023 року. Минулий сезон в команді він провів на правах оренди і зміг показати якісну гру.

У цьому році Костіч разом з командою зміг пробитися до півфіналу Ліги Європи, де поступився лондонському Челсі.

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