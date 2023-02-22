Наполі відкрив рахунок лише на 40-й хвилині – відзначився Віктор Осімхен. Підопічні Спаллетті могли забивати швидше, однак Айнтрахт врятувала стійка, а Хвіча Кварацхелія не реалізував пенальті за фол проти Осімхена. Кевін Трапп зумів відбити удар грузина, але на 40-й хвилині і він був безсилим. Нігерійський форвард відправив м'яч у сітку з меж воротарського.

Наполі красиво розбив Айнтрахт і заглядає у чвертьфінал Ліги чемпіонів – Хвіча пробачив з пенальті, але все виправив

По перерві Хвіча змарнував ще один момент, а Рандаль Коло Муані залишив Айнтрахт у меншості, отримавши пряму червону картку. Чисельну перевагу Наполі реалізував на 65-й хвилині. Кварацхелія п'ятою класно скинув на Ді Лоренцо, який технічно покотив у дальній кут.

2:0 у Франкфурті – Наполі однією ногою у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.