Айнтрахт – Наполі: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
20:41 - Читать на русском
Айнтрахт приймає Наполі в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Айнтрахт – Наполі стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися матч в прямому етері можна на сервісі MEGOGO.
Стартові склади команд
Айнтрахт: Трапп – Тута, Якіч, Ндіка – Бута, Соу, Камада, Макс – Гьотце, Ліндстрьом – Коло Муані.
Запасні: Рамай, Смолчіч, Аліду, Роде, Туре, Борре, Хасебе, Аларіо, Чендлер, Ленц, Кнауфф.
Наполі: Мерет – Ді Лоренцо, Кім, Рахмані, Олівера – Зєлінскі, Лоботка, Ангісса – Лосано, Осімхен, Кварацхелія.
Запасні: Ідасяк, Голліні, Жезус, Руй, Ельмас, Сімеоне, Берешиньскі, Політано, Естігор, Гаетано, Ндомбеле.
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