Айнтрахт на виїзді розгромив Фортуну

Заключний матч 25-го туру німецької Бундесліги між Фортуною та Айнтрахтом завершився розгромом дюссельдорфців (0:3).

Фортуна у рідних стінах непогано почала матч проти Айнтрахта, вже на 2-й хвилині забивши гол – втім, його скасували через офсайд у Ковнацкі. В цілому перший тайм проходив у рівній боротьбі за невеликої кількості справді гострих моментів, а на старті другого Айнтрахту вдалося забити зусиллями Пасіенсії, який замкнув подачу Да Гузмана ударом головою під поперечину.

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Надалі матч проходив доволі конкурентно, але франкфуртці виявилися більш наполегливими. Зрештою, у компенсований до основного час Себастьян Аллє добив господарів: спочатку він увірвався на правий край штрафного, обіграв оборону та голкіпера й забив другий гол, а за кілька хвилин – і третій.

Таким чином, Айнтрахт набрав 43 очки та піднявся на п'яте місце, в той час як Фортуна з 31 пунктом йде одинадцятою.