У неділю у 30-му турі чемпіонату Німеччини відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 30-й тур

Аугсбург – Айнтрахт – 0:0

Борусія М – Борусія Д – початок матчу о 18:30

Санкт-Паулі – Байєр – початок матчу о 20:30

Баварія розтрощила аутсайдера, реабілітувавшись за виліт з Ліги чемпіонів, РБ Лейпциг оступився з новачком Бундесліги

У першому матчі дня Аугсбург приймав Айнтрахт. Франкфуртці ведуть заочну боротьбу з РБ Лейпциг за третю сходинку турнірної таблиці, тож мали чудовий шанс скористатись вчорашньою осічкою "биків" з Хольштайном.

Попри серйозну перевагу, "орли" не знайшли аргументів проти оборони господарів і вивезли з баварських земель лише одне очко. Таким чином Айнтрахт з 52-ма балами залишився на третій сходинці – перевага над Лейпцигом становить 3 пункти. У доробку Аугсбурга 43 очки і дев'ята сходинка.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ