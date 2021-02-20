"До перерви ми не дуже добре зіграли, а Айнтрахт діяв швидко. Якби ми грали так, як у другій половині, протягом усіх 90 хвилин, то переможець був би іншим.

Друге поспіль фіаско мюнхенців у відеоогляді матчу Айнтрахт – Баварія – 2:1

Кілька останніх тижнів були для нас справді бурхливими. Зрештою, ми просто люди, але я все ще пишаюся командою. У нас багато травмованих та інфікованих гравців. Я й не сподівався, що Леон Горецка покаже таку сильну гру із заміни. Він нам допоміг, додавши енергії на полі. Ми можемо відштовхуватися від другого тайму. Я не хвилююсь.

Франкфурт проводить сенсаційну серію. Втім, він міг би й покращити поле – ми не хочемо такого бачити. Однак поразка сталася точно не через поле", – цитує Фліка Bayern&Germany.

Борусія Д розгромила Шальке, Айнтрахт здолав Баварію і продовжив безпрограшну серію до десяти матчів