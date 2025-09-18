Ліга чемпіонів, 1-й тур

Айнтрахт – Галатасарай – 5:1

Голи: Санчес, 37 (автогол), Узун, 45+2, Буркардт, 45+5, 66 – Акгюн, 8, Кнауфф, 75

Спортінг – Кайрат – 4:1

Голи: Трінкау, 44, 65, Аліссон, 67, Кенда, 68 – Едмілсон, 86

На 21-й хвилині Юльман (Спортінг) не реалізував пенальті (воротар)

Галатасарай домінував більшу частину першого тайму гостьового матчу з Айнтрахтом – турки забили на 8-й хвилині завдяки контратаці, точному асисту Лероя Сане, красивому фінту і удару Акгюна (він відсвяткував цей гол у стилі Мікаеля Лаудрупа на ЧС-1998 після голу у ворота збірної Бразилії). Але ось кінцівку тайму гості повністю провалили, пропустивши з 37-ї по 45+5-ту хвилину тричі. Героєм цього відрізка став Буркардт: він забив сам і асистував Узуну.

Черговий шедевр Грімальдо не врятував Байєр від втрати очок у Копенгагені, Брюгге розтрощив Монако

В іншому матчі ігрового дня Спортінг довгий час впирався в казахстанську стіну – воротар Шерхан Калмурза в середині тайму потягнув пенальті від капітана "левів" Юльмана. Третій (!) голкіпер Кайрата вийшов у стартовому складі через травми двох інших воротарів команди і ногою відбив м'яч з пенальті, хоча вже завалився в лівий від себе кут. Завдяки цьому сейву Калмурзи можна констатувати, що в Кайраті зібралися воротарі-фахівці з 11-метрових: у кваліфікації ЛЧ Темірлан Анарбеков відбив 3 пенальті у виконанні гравців Селтіка в післяматчевій серії.

Однак інтрига в цій зустрічі тривала недовго: Трінкау оформив дубль, а в середині другого тайму Аліссон Сантос і Кенда додали два м'ячі протягом двох хвилин.