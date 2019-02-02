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Айнтрахт Франкфурт – Борусія Д: пряма трансляція

15:35 15 Читать на русском
Айнтрахт Франкфурт – Борусія Д: пряма трансляція
Айнтрахт Франкфурт – Борусія Д: пряма трансляція

У матчі 20-го туру чемпіонату Німеччини суперник Шахтаря Айнтрахт зустрічається з Борусією Дортмунд. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 20-го туру чемпіонату Німеччини Айнтрахт Франкфурт – Борусія Д розпочнеться о 16:30 за київським часом. Пряму відеотрансляцію поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

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Айнтрахт Франкфурт - Борусія Дортмунд: Субота 02 лютого 2019

Айнтрахт Франкфурт
до матчу
41
хв
Борусія Дортмунд
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Теги
Німеччина Відеоновини Айнтрахт Франкфурт - Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
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