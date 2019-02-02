Айнтрахт Франкфурт – Борусія Д: пряма трансляція

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Коноплянка в Туреччині, Маліновський у Ромі та інші трансферні чутки зими-2019, які так і не втілились в життя
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Кравець забив дебютний гол у сезоні Суперліги за Кайсеріспор – українець зупинив одного з лідерівТуреччина — 14:28 2594
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Турецький клуб підписав 22-х новачків та звільнив тренера – і все це лише за 2 годиниТуреччина — 10:56 2635
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