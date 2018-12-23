Айнтрахт – Баварія – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Мюнхенська Баварія розгромила франкфуртський Айнтрахт у матчі 17-го туру Бундесліги. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших миттєвостей зустрічі.

Німеччина. Бундесліга, 17 тур

Айнтрахт – Баварія – 0:3

Голи: Рібері, 35, 79, Рафінья, 88

Айнтрахт – Баварія: півтайму хорошого футболу від суперника Шахтаря, герой Рібері та повернення впевненості від Ковача

Перемогу мюнхенцям приніс дубль Франка Рібері, який забив по м'ячу в кожному з таймів, а також гол Рафіньї вже під завісу поєдинку. Перемога дозволила Баварії піднятися на друге місце в турнірній таблиці. Суперник Шахтаря в плей-офф Ліги Європи – Айнтрахт – іде п'ятим.