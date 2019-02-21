Айнтрахт – Шахтар: післяматчева прес-конференція Аді Хюттера

Головний тренер Айнтрахта Аді Хюттер прокоментував перемогу над Шахтарем в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Сьогодні був прекрасний єврокубковий матч. Хочу подякувати вболівальникам – вони були розкішними. Ми грали проти сильного суперника, який постійно виступає в Лізі чемпіонів, тому успіх дуже приємний.

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Айнтрахт проявив характер та самовіддачу. Дуже радий, що ми забили аж 4 голи. Вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи – хороший результат. Ми провели чудову гру та заслужили потрапити в наступний раунд.

Без травмованого Фернандеса ми вирішили, що найкраще в центрі поля впорається Хасебе. Матч показав, що ми прийняли правильні рішення. І Хасебе, і Хінтереггер на високому рівні закрили свої позиції в центрі півзахисту та в центрі оборони відповідно. Макото багато допомагав захисту – це неабияк допомогло.

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Всі хочуть бачити видовищний футбол, але для виходу в наступний раунд треба робити ставку на правильну тактику. Ми мусили врахувати, що перший матч завершився 2:2 та позбавити Шахтар можливості забити. Зіграти прагматично. Наша стратегія спрацювала, контратаки Айнтрахта були дуже гострими.

Хочу відзначити всіх гравців атаки Айнтрахта, але найкрасивіший гол забив Аллє. До того ж, цей м'яч став вирішальним.

Між 60 і 80 хвилинами у нас виникли певні проблеми. Шахтар мав моменти, але десь їм не щастило, десь врятував голкіпер. Ми забили другий гол, який дав можливість сісти нижче та зосередитися на контрвипадах. Це було свідомо – я знав, що за такого сценарію в нас будуть хороші шанси.

Вважаю, що сьогодні ми провели найкращу гру в другій частині сезону. Розуміли, що повністю нейтралізувати гравців Шахтаря нам не вдасться, однак вибудували правильний план.

Я дуже щасливий, що за 8 матчів Ліги Європи, ми виграли 7 матчів і один звели до нічиєї. Ми 24 роки не виступали в 1/8 фіналу єврокубків, тому сьогоднішня перемога вкрай важлива. Для футболістів, для вболівальників.

Як не дивно, але в єврокубках фани підтримують нас навіть яскравіше, ніж у Бундеслізі. Сподіваюся, цей результат допоможе нам продовжити хороші виступи в обох турнірах", – сказав Хюттер на післяматчевій прес-конференції.

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