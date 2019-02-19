toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЛІВЕРПУЛЬ - БАВАРІЯ ЛІОН - БАРСЕЛОНА ДИНАМО - ОЛІМПІАКОС АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - ШАХТАР

Айнтрахт – Шахтар: капітан "орлів" відновився та готовий зіграти у матчі

15:56 317 Читать на русском
Айнтрахт – Шахтар: капітан "орлів" відновився та готовий зіграти у матчі
Давід Абрахам / фото з соцмереж

Захисник Давід Абрахам зможе взяти участь у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи між Айнтрахтом і Шахтарем.

Капітан Айнтрахта Ф Давід Абрахам повернувся у загальну групу німецької команди перед матчем Ліги Європи проти Шахтаря, стверджує FAZ.

Айнтрахт – Шахтар: поєдинок Ліги Європи судитиме іспанець Лаос

Очікується, що 32-річний гравець зможе взяти участь у матчі проти "гірників", якщо Аді Хюттер вирішить відразу кинути його в бій після пошкодження, яке не дозволило йому взяти участь у першому матчі проти Шахтаря в Харкові (2:2).

До слова, матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між Айтрахтом та Шахтарем відбудеться у четвер 21 лютого. Початок гри о 19:55. Перший поєдинок між командами закінчився з рахунком 2:2.

Шахтар офіційно підписав контракт з Маркосом Антоніо

Ліга Європи1/16 фіналуКомерцбанк-арена (Франкфурт-на-Майні)

Айнтрахт Франкфурт - Шахтар: Четвер 21 лютого 2019

Айнтрахт Франкфурт
до матчу
2
дн
:
2
год
:
35
хв
Шахтар
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга Європи Давід Абрахам Давід Абрахам Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт - Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
40
хв
Ліверпуль
22:00
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук