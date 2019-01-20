toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
АРСЕНАЛ - ЧЕЛСІ РЕАЛ МАДРИД - СЕВІЛЬЯ ТРАНСФЕРИ ЯРОСЛАВ РАКИЦЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Айнтрахт – Фрайбург – 3:1 – відео голів та огляд матчу

08:00 1 Читать на русском
Айнтрахт – Фрайбург – 3:1 – відео голів та огляд матчу
Айнтрахт – Фрайбург – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Суперник Шахтаря у Лізі Європи Айнтрахт переміг Фрайбург у 18 турі чемпіонату Німеччини (3:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 18-й тур

Айнтрахт – Фрайбург – 3:1

Голи: Халлер, 36, Ребіч, 40, Йовіч, 45 – Петерсен, 69

Борусія Д на виїзді мінімально перемогла РБ Лейпциг: 18-й тур Бундесліги, матчі суботи

Айнтрахт здобув легку перемогу над Фрайбургом, забивши три голи ще у першому таймі. Тепер РБ Лейпциг та Айнтрахт мають по 31 заліковому пункту, ділячи четверту-п'яту позиції. Фрайбург – 12-й.

Німеччина18 турКомерцбанк-арена (Франкфурт-на-Майні)

Айнтрахт Франкфурт - Фрайбург: Субота 19 січня 2019

Айнтрахт Франкфурт
Матч завершено
3 : 1
Фрайбург
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Відеоновини Айнтрахт Франкфурт - Фрайбург Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Фрайбург Фрайбург Німеччина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
26
хв
Бетіс
13:00
Жирона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук