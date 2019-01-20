Айнтрахт – Фрайбург – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Суперник Шахтаря у Лізі Європи Айнтрахт переміг Фрайбург у 18 турі чемпіонату Німеччини (3:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 18-й тур

Айнтрахт – Фрайбург – 3:1

Голи: Халлер, 36, Ребіч, 40, Йовіч, 45 – Петерсен, 69

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Айнтрахт здобув легку перемогу над Фрайбургом, забивши три голи ще у першому таймі. Тепер РБ Лейпциг та Айнтрахт мають по 31 заліковому пункту, ділячи четверту-п'яту позиції. Фрайбург – 12-й.