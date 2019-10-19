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Айнтрахт – Байєр – 3:0 – відео голів та огляд матчу

11:38 48 Читать на русском
Айнтрахт – Байєр – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Айнтрахт – Байєр – 3:0 – відео голів та огляд матчу / твіттер ФК Айнтрахт

Айнтрахт несподівано легко переграв Байєр в матчі 8-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Айнтрахт – Байєр.

4’ Гонсало Пасієнсія
17’ Гонсало Пасієнсія
81’ Бас Дост
 
4’ Гонсало Пасієнсія
17’ Гонсало Пасієнсія
81’ Бас Дост

Айнтрахт швидко вийшов вперед в рахунку завдяки голу Пасієнсії, а на 17 хвилині португалець оформив дубль в матчі, реалізувавши пенальті. В другому таймі Айнтрахт зробив перевагу розгромною, Бас Дост зумів переграти голкіпера. Нідерландець міг оформити дубль після розкішного пасу Пасієнсії, але арбітр зафіксував офсайд в нападника.

Айнтрахт розгромив Байєр і обійшов його в Бундеслізі

Завдяки цій перемозі Айнтрахт набрав 14 очок та зрівнявся із Байєром, посідаючи 7 та 8 місця відповідно.

Борусія М – несподіваний лідер Бундесліги. Мікс Клоппа та Гвардіоли завойовує Німеччину з перших місяців

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Теги
Байєр Байєр Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Німеччина Відеоновини Айнтрахт Франкфурт - Байєр
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