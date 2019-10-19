Айнтрахт – Байєр – 3:0 – відео голів та огляд матчу

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Ярмоленко вразив легенду Вест Хема – від українця очікують продовження феєрії в матчі з Евертоном
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Шахтар розтрощив Колос: дублі Тайсона та Мораєса, 11-матчева переможна серія та 13 очок переваги над ДинамоУкраїна — 18 жовт 4492
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Кризовий МЮ першим відбере очки у Ліверпуля? Сульшер може зробити подвиг або повторити долю МоуріньюАнглія — 18 жовт 2312
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