Мюнхенці ще до перерви відвантажили переможцю Ліги Європи 5 голів. Цікаво, що забивали 5 різних гравців, серед яких зірковий новачок Садьйо Мане.

Баварія розбила Айнтрахт у першому турі Бундесліги – Мане знову забив, парад курйозів і 5:0 ще до перерви

Айнтрахту вдалося відквитати один гол лише завдяки Нойєру. На 64-й хвилині кіпер Баварії надто захопився діями за межами карного майданчика і подарував м'яч Коло Муані. Фінальне слово все ж було за чемпіонами – Мусіала оформив єдиний дубль в матчі й тенісні 6:1 на користь Баварії.