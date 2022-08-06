Айнтрахт – Баварія – 1:6 – відео голів та огляд тенісного побиття на старті Бундесліги
09:45 - Читать на русском
Баварія надпотужно розпочала захист титулу чемпіона Німеччини з розгрому Айнтрахта. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
Йозуа Кімміх 5’
Бенжамен Павар 11’
Садьйо Мане 29’
Джамал Мусіала 35’
Серж Гнабрі 43’
Джамал Мусіала 83’
5’ Йозуа Кімміх
11’ Бенжамен Павар
29’ Садьйо Мане
35’ Джамал Мусіала
43’ Серж Гнабрі
83’ Джамал Мусіала
Мюнхенці ще до перерви відвантажили переможцю Ліги Європи 5 голів. Цікаво, що забивали 5 різних гравців, серед яких зірковий новачок Садьйо Мане.
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Айнтрахту вдалося відквитати один гол лише завдяки Нойєру. На 64-й хвилині кіпер Баварії надто захопився діями за межами карного майданчика і подарував м'яч Коло Муані. Фінальне слово все ж було за чемпіонами – Мусіала оформив єдиний дубль в матчі й тенісні 6:1 на користь Баварії.
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