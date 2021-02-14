У неділю в рамках 21-го туру Бундесліги відбулось 2 матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 21-й тур

Айнтрахт – Кельн – 2:0

Голи: Сілва, 58, Н’Діка, 79

Вольфсбург – Борусія М – початок матчу о 19:00

Шальке вистояв проти Уніона, Байєр втратив перемогу над Майнцом, Борусія Д врятувала нічию з Хоффенхаймом

Айнтрахт у разі успіху у матчі з Кельном міг злетіти одразу на третю сходинку турнірної таблиці. Господарі значно переважали опонента у першому таймі, однак створили лише один по-справжньому гольовий момент. Даїчі Камада встиг на добивання і цілив під поперечину, проте Тімо Хорн не дрімав і врятував власні ворота.

По перерві Андре Сілва таки забив! Вкрай невдало зіграв захист Кельна – футболісти просто спостерігали, як гравці "орлів" впевнено йдуть до своєї цілі. Наприкінці матчу доволі хиткий рахунок закріпив Еван Н'Діка, зрізавши м'яч у ворота після навісу з кутового. Звитяга дозволила підопічним Адольфа Хюттера випередити Байєр та Вольфсбург і впритул наблизитись до Баварії та РБ Лейпциг.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ