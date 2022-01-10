Аякс пристав на умови Шахтаря щодо свого півзахисника Давіда Нереса, повідомляє Meta Ratings.

Шахтар може підписати гравця збірної Молдови

Переговори вийшли на фінішну пряму – угоду планують закрити вже найближчим часом. Сам футболіст може навіть встигнути приєднатися до "гірників" на першому зборі у Туреччині. Трансфер 24-річного гравця обійдеться Шахтарю в 15 млн євро.

До слова, раніше амстердамці вимагали за Нереса не менше 20 млн євро, хоча він перестав регулярно потрапляти до складу команди. Transfermarkt оцінює гравця саме у 20 мільйонів.

"А недавно коштував 50 млн євро" – Шахтар замість лідера обрав гравця, який ховав Реал і Ювентус, трансфер насторожує