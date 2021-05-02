Третій комплект форми Аякса на сезон-2021/22 буде присвячений легендарному музиканту Бобу Марлі та його пісні "Three Little Birds", повідомляє Footy Headlines.

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Футболка амстердамського клубу буде виконана в чорному кольорі. На плечах розташуються три смужки, виконані у фірмових кольорах ямайського музиканта – зеленому, жовтому і червоному. На спині будуть розміщені зображення трьох різнокольорових птахів, що є відсиланням до вищезгаданої пісні виконавця.

До слова, Боб Марлі любив футбол. Пісня "Three Little Birds" – гімн уболівальників Аякса. Пісню регулярно включають на стадіоні клубу.

Нагадаємо, технічним спонсором нідерландців є німецька компанія Аdidas.

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