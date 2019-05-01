Аякс знову справедливо здолав гранда: ван де Беек і Блінд – нереальні топи, а Тен Хаг скористався зброєю Моурінью

Аякс переміг на виїзді Тоттенхем (0:1) і зробив вагому заявку на вихід у фінал Ліги чемпіонів. Виділяємо головних героїв лондонського поєдинку.

На попередніх стадіях плей-офф Аякс пройшов двох європейських грандів. Ніхто не заперечить, що Реал і Ювентус вилетіли заслужено. Ніхто не скаже, що амстердамцям пощастило. За якістю гри вони були кращими за іменитих опонентів – в кожному з 4 матчів Аякс переважав суперників по очікуваних голах.

Тоттенхем – Аякс: атака аяксидів вражає і розчаровує одночасно, фантастична оборона гостей та банальщина від "шпор"

Історія продовжилася на стадіоні Тоттенхема. "Божі сини" знову набрали більше xG, ніж суперник. Показники xG підтверджують візуальне враження переваги гостей – 1.1 проти 0.5 на їхню користь. Тобто підсумковий рахунок справедливий. Аякс в 5-му матчі плей-офф Ліги чемпіонів зіграв краще за гранда топ-чемпіонату.

Тоттенхем вийшов на матч з трьома центрбеками та залишався в такій формації до травми Вертонгена в середині першого тайму. На стартову чверть зустрічі припав період тотального домінування Аякса: 67% на 33% за володінням і 6:2 за ударами. Амстердамці забили гол і створили ще мінімум один прекрасний момент.

Правий фланг оборони Тоттенхема тріщав по швах: розумні передачі Де Йонга, зміщення Тадіча, підключення Тальяфіко. Це створювало величезні проблеми господарям. Через обрану схему, "шпори" не мали вільного футболіста в початковій стадії атак. Натомість їхній пресинг Аякс просто оминав, відправляючи м'яч на бровки, де фулбеки Почеттін, діючи низько, не створювали тиску.

Протягом цього відрізку найкращим на полі був Донні ван де Беек, який завдав 3-х ударів, тричі вдало вступив у відбір і 4 рази повертав м'яч своїй команді на чужій половині поля. Дуже працьовитий і тонкий футболіст, якого категорично недооцінюють в порівнянні з партнерами. Вихопити такого хлопчину за 40 мільйонів – знахідка для будь-якого топ-клубу. Зокрема Баварії, яка, ймовірно, не викуплятиме Хамеса.

Дії ван де Беека в першому таймі:

Маурісіо Почеттіно після матчу визнав свою помилку, але допомогла йому перевернути гру травма Вертонгена. Невідомо, чи змінював би аргентинець формацію в перерві, якби не вимушена заміна.

З появою Сіссоко Тоттенхем перевтілився. Мусса додав солідності в центрі поля, змінив структуру пресингу – господарі перехопили ініціативу. Француз дуже добре увійшов у матч. Допомогла не лише зміна схеми, а й індивідуальний перфоманс Сіссоко, який за один тайм встиг стати лідером команди за підбираннями – 10. Від англійських ЗМІ Мусса отримав найвищі оцінки та компліменти.

Захисна карта Сіссоко:

Господарі відібрали м'яч, але не знали, як загрожувати чужим воротам. Крістіан Еріксен провів слабкий матч, більшість його передач у фінальну третину не знаходила адресатів. Однак вішати всіх собак на данця не варто – попереду не було футболіста, який би на швидких ногах отримував ці паси. Далася взнаки відсутність дискваліфікованого Сона. Його відсутність прогнозовано стала катастрофою для атаки Тоттенхема.

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Найкращі шанси Тоттенхем створив після стандартів та звичайних подач – 5 з 12 ударів "шпори" завдали головою. Фернандо Льоренте непогано впорався зі своїми функціями, вигравши 11 верхових дуелей, але цього було мало. Лондонці майже нічого не могли організувати низом. І цьому є 2 звичайні пояснення: грамотний задум Еріка Тен Хага та відмінне виконання його підопічними.

Пресинг Аякса проти "back 4" побудований таким чином, що лівому фулбеку суперника надається відносна свобода в просуванні м'яча, а інші футболісти щільно перекриваються. Після зміни схеми "вільним" у Тоттенхема був Роуз – сильна бойова одиниця в атаці. Тоді Тен Хаг змінив розташування своїх гравців так, щоб залишати без тиску Давінсона Санчеса – той має найгірший пас в лінії оборони "шпор".

Колумбієць став лідером Тоттенхема за кількістю дотиків до м'яча та передач, але фактично жодного разу не загострив і відпрацював з поганою точністю – 79% (при 89% в середньому по сезону). Санчес без спротиву міг просувати сферу на чужу половину (завдяки чому Тоттенхем 44% атак провів через правий фланг), однак не користувався свободою, помилявся.

Цікаво, що два роки тому сам Аякс постраждав від аналогічної тактики проти Давінсона, який тоді захищав кольори голландської команди. У фіналі Ліги Європи Жозе Моурінью побудував пресинг Манчестер Юнайтед так, що гра Аякса з м'ячем вимушено йшла через Санчеса. Цього разу Тен Хаг використав слабкі сторони Санчеса на користь Амстердама.

Аякс дозволив Тоттенхему завдати лише одного удару в площину власних воріт. За інформацією Opta, показник допущених xG в Лондоні – третій найкращий у цій Лізі чемпіонів для Аякса. Задуми тренерського штабу не спрацювали б без відмінної гри його підопічних. Переходимо до незвичної для загалу частини – позвали Аякса не за атаку, а за оборону.

В першу чергу потрібно відзначити Дейлі Блінда: 4 перехоплення, 3 вдалі підкати, 6 відборів і підбирань, 5 виграних верхових дуелей. Коли Тоттенхем під завісу матчу тероризував володіння гостей подачами, Блінд виконав 7 виносів (5 з власного штрафного майданчика) – найкращий результат в команді. Завдяки таким футболістам молодь Аякса зростає. Такий Блінд точно не завадив би зараз Манчестер Юнайтед.

Захисна карта Блінда:

Френкі Де Йонг вчора, можливо, не виблискував на звичному рівні, але відіграв дуже солідно. Якщо його роботу з м'ячем і пошук вільних зон відзначили давно (проти "шпор" Френкі традиційно вів гру команди в період домінування), то дії хавбека без м'яча помічають значно рідше. У Лондоні Де Йонг яскраво показав, що не є одностороннім футболістом, що ефективний і при обороні: 11 підбирань, 4 виноси, 3 перехоплення, 2 вдалі підкати, 1 блок.

Карти передач і оборонних дій Де Йонга:

Не можна обійти стороною гру Хакіма Зієша. Марокканець видав геніальний асист на ван де Беека та розігнав атаку та яка мала завершуватися другим голом – Зієш на правому фланзі видряпав м'яч і запустив у прорив Мазрауї. Хакім старався допомагати й в обороні – 6 разів вдало вступав у відбір, після чого Аякс будував свої контрвипади.

Крайні захисники Велтман і Тальяфіко виконали різні, але по-своєму важливі функції. І якщо Йоель більше уваги приділяв захисту, то Ніклас встигав і позаду (нагадуємо, що Тоттенхем багато загрожував його флангом), і попереду.

Аякс переміг Тоттенхем абсолютно справедливо. Спершу сповна скористався помилкою Маурісіо Почеттіно, реалізувавши свої сильні сторони. Коли ж "шпори" змусили гостей захищатися, ті зробили це на височенному рівні. Міф розбито – цей Аякс вміє грати в оборону, а його контратаки все одно супер. Пробий Нерес трішки точніше – ім'я першого фіналіста на відсотків 80% було б вже відоме.

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